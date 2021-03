Condove: municipio in rosa con "Just the woman I am"

Anche il palazzo comunale di Condove si illumina di rosa nella settimana che va dal 7 al 14 marzo, in concomitanza con la “Giornata internazionale della donna”: l’obiettivo è quello di colorare l’Italia di rosa per promuovere la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostenere la ricerca universitaria. L’iniziativa si inserisce nell’adesione a “Just the woman I am”, evento organizzato dal Cus Torino in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, di cui quest’anno il Comune di Condove è partner ufficiale. Data l’impossibilità di svolgere la manifestazione in presenza...

su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021