S.Antonino dice addio a Paolo Maxia, volto di bontà

Dal suo sorriso traspariva la bontà d’animo che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Una vita troppo breve, quella di Paolo Maxia, che sabato scorso se n’è andato a soli 51 anni: ne avrebbe compiuti 52 tra pochi giorni, il 22 marzo. Combatteva contro un brutto male ormai da otto anni: una battaglia che ha sempre condotto con grande coraggio e tenacia, fino all’ultimo istante. Ieri pomeriggio in tanti non hanno voluto mancare all’ultimo abbraccio, durante il funerale celebrato nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino: oltre ai suoi famigliari erano presenti tanti amici e l’amministrazione comunale al gran completo, con cui collaborava da tempo come volontario per molte attività rivolte al paese. «Un papà, un marito, un amico disponibile ed instancabile...

su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021