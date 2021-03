S.Antonino, più alberi in paese: da Marco Querro un progetto "green"

Grazie a “Rinverdiamo Sant’Antonino”, in paese cresceranno presto dei nuovi alberi: saranno messi a dimora in alcuni giardini pubblici e lungo la staccionata del parcheggio sterrato adiacente la stazione ferroviaria di via Roma. L’idea arriva da un cittadino dalla forte coscienza ambientale, che l’ha sottoposta all’amministrazione comunale la quale, a sua volta, l’ha sposata senza indugi: si tratta di Marco Querro, 30 anni, da qualche anno residente ad Avigliana ma nei fatti “santantoninese d’adozione”, avendo abitato per diversi anni a Sant’Antonino, dov’è stato animatore all’oratorio San Filippo Neri e dove svolge tuttora attività di volontariato come formatore verso le giovani leve. Tutto è nato nel 2018 durante un ritiro degli animatori dell’oratorio...

su Luna Nuova di martedì 9 marzo 2021