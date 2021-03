A Borgone cadono calcinacci, sottopasso chiuso: Rfi presto lo sistemerà

Resterà ancora chiuso al transito pedonale, ciclabile e veicolare almeno fino alla metà della prossima settimana il sottopasso ferroviario di via Moncenisio, nei pressi del cimitero, dove nei giorni scorsi si è verificato il distacco di alcuni calcinacci. Nella mattinata di mercoledì 10 marzo si è svolto un sopralluogo congiunto tra il sindaco Diego Mele e i tecnici di Rfi per valutare le condizioni del sottovia, che da tempo versa in uno stato di ammaloramento avanzato. Un problema di cui il Comune di Borgone è a conoscenza da una decina d’anni, anche se fino a qualche settimana fa la situazione non aveva mai richiesto interventi urgenti. «Ricordo che se ne parlò già negli anni tra il 2009 e il 2010, quando ricoprivo la carica di assessore - ricorda...

su Luna Nuova di venerdì 12 marzo 2021