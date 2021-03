Condove: cantieri di lavoro, secondo round. Progetto finanziato

Per il secondo round consecutivo, Condove rientra fra i 60 enti del Torinese vincitori del bando regionale per i “cantieri di lavoro”: è l’unico Comune della bassa valle ad essere stato finanziato in forma individuale, dato che la stragrande maggioranza ha aderito al progetto unitario promosso dall’Unione montana Valle Susa, anch’esso finanziato. Il primo “giro”, che sta vedendo impegnati tre lavoratori, dovrebbe terminare fra maggio e giugno. Contestualmente, o comunque nell’arco di breve tempo, partirà la nuova tornata appena finanziata dalla Regione Piemonte, che vedrà coinvolte nuovamente tre persone disoccupate (età minima 45 anni con iscrizione al Centro per l’impiego): una scelta insieme al Conisa e due tramite bando pubblico, per...

su Luna Nuova di venerdì 12 marzo 2021