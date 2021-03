"Just the woman I am" si arrampica sul Rocciamelone

Just the woman i am sarà anche virtuale, ma quest’anno è salita pure sul Rocciamelone. O almeno alle sue falde. Sono state numerose le donne che con la maglietta griffata dall’iniziativa lanciata a Torino ma fatta propria anche dalla valle, sono andate a camminare sui sentieri di montagna tra domenica e lunedì, il giorno della loro festa. Qui in foto alcune di loro, che hanno scelto di percorrere i sentieri che da Mompantero salgono sulla montagna...

Su Luna Nuova di venerdì 12 marzo 2021