Almese, Comune sempre più digitale: ecco la piattaforma "PagoPA"

Continuano gli investimenti del Comune per digitalizzare i servizi. Un processo che, oltre ad arrecare benefici come la semplificazione degli atti e delle procedure amministrative e una riduzione dei costi, punta a migliorare l’efficienza dei servizi ai cittadini, consentendo loro di ottimizzare i tempi e interagire con il Comune in totale sicurezza. Nei giorni scorsi è stata completata anche l’installazione della piattaforma PagoPA, frutto di un lavoro intenso da parte degli uffici, grazie a cui il Comune è riuscito a rispettare la scadenza fissata dal ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (28 febbraio) per l’introduzione dell’autenticazione ai servizi comunali online mediante Spid.

Con l’attivazione del sistema PagoPA sul sito istituzionale, ora i cittadini di Almese possono effettuare i pagamenti verso il Comune attraverso il portale, utilizzando carte di credito, prepagate o tramite il proprio conto corrente. Registrandosi al portale con Spid, carta di identità elettronica o le credenziali Sistema Piemonte e Torino Facile, il cittadino sarà facilitato nella compilazione dei pagamenti, avrà a disposizione un’area personale con la rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati e potrà pagare per conto terzi, oltre ad avere a disposizione tutti i servizi ad accesso libero.

Il percorso di digitalizzazione intrapreso ha visto anche l’attivazione dello sportello on-line, che consente agli utenti (cittadini o imprese) di accedere rapidamente ai servizi digitali erogati dal Comune, di prenotare un appuntamento con il sindaco o con gli uffici comunali, oppure di richiedere un appuntamento legato ad una specifica attività. In questa sezione è inserito anche il portale del contribuente, dove trovare tutte le informazioni relative ad imposte e tasse comunali, tramite il quale è possibile accedere anche ai servizi relativi alle utenze attive con il Comune, quali la mensa e il trasporto scolastico.

Per la presentazione e gestione telematica di tutte le pratiche legate all’edilizia residenziale, è invece disponibile lo sportello unico edilizia. Una piattaforma riservata ai professionisti, istituita con l’intento di creare un unico canale di interfaccia tra amministrazione e cittadino, tramite il quale è possibile richiedere anche un appuntamento in modalità video. Più recente, invece, è l’attivazione sul sito comunale del servizio “Chiedilo al tuo Comune”. Si tratta di un semplice sistema webchat gratuito di domande e risposte, grazie al quale i cittadini possono entrare in contatto con il Comune in modo facile e veloce e ricevere tutte le informazioni in tempo reale su Covid-19, aperture uffici comunali, orari e molto altro. Sul sito web comunale il cittadino troverà attiva una chat dove potrà digitare la sua richiesta e, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale, il chatbot fornirà le risposte, consentendo all’utente di interagire. Inoltre, se l’utente non trova risposta alla sua domanda, può suggerire di aggiungerla tramite la funzione “Proponi” individuata da una stellina nella chat.

«Con l’introduzione degli sportelli digitali sul sito istituzionale, diamo inizio a un nuovo modo di relazionarsi con i cittadini e le imprese - spiega il vicesindaco Andrea Cavaliere - Grazie alla recente attivazione della piattaforma pagoPA, siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo, che ci ha permesso di essere tra i pochi comuni ad aver raggiunto positivamente la scadenza del 28 febbraio fissata dal governo. Presto i servizi comunali saranno disponibili anche sull’app IO, rendendoli fruibili ai cittadini anche attraverso lo smartphone. Abbiamo inoltre completato la digitalizzazione dei servizi dell’ufficio tecnico edilizia, aprendo al pubblico il geoportale per la consultazione online del Piano regolatore. Si tratta di una piattaforma che si arricchirà sempre più di temi e contenuti che faciliterà l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini e agevolerà il lavoro degli uffici. Un grande ringraziamento ai dipendenti e ai responsabili degli uffici che, con il loro impegno e il lavoro di squadra, stanno rendendo Almese un Comune sempre più digitale. E questo è solo l’inizio di un più ampio percorso di digitalizzazione dell’ente».

su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021