Caprie: per rio Calcinera e scuola d’infanzia è la volta buona

Rio Calcinera e scuola dell’infanzia di Novaretto: obiettivo quasi completamente raggiunto. La buona notizia è arrivata in municipio all’inizio di marzo, con il via libera del ministero dell’interno ai fondi per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del torrente che scorre a monte dell’abitato di Novaretto: si tratta di 285mila euro che serviranno per l’esecuzione di alcuni importanti interventi di regimazione delle acque e la creazione di un’area di laminazione propedeutica a favorire il recupero del centro storico di Novaretto, poco sopra piazza del Popolo. Fondi che vanno ad aggiungersi ai 30mila euro che il Comune di Caprie aveva già ottenuto lo scorso autunno per coprire le spese di progettazione. «La stesura del progetto definitivo-esecutivo...

su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021