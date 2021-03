Oulx: muore schiacciata dall'auto impantanata nella neve

È morta schiacciata dall'auto che insieme ad un amico stava tentando di disincagliare dalla neve e dal ghiaccio in un parcheggio nei pressi della borgata Vazon. Irene Bertello, 25 anni, studentessa universitaria torinese, era al posto di guida della Jaguar X-type rimasta impantanata nella neve. La ragazza, che aveva trascorso il fine settimana nella borgata montana di Oulx, domenica sera poco prima delle 21 stava apprestandosi a tornare nel capoluogo torinese con un amico, ma al momento di partire i due si sono accorti che l'auto era rimasta bloccata dalla neve. Hanno così deciso di provare a disincagliarla.

Irene Bertello si è messa al posto di guida, con la portiera aperta, mentre l'amico è sceso per spingere l'auto. A questo punto l'imponderabile: l'auto si è messa in moto, ma è scivolata verso la staccionata che divide il piazzale dalla scarpata. Forse spaventata, la giovane probabilmente ha cercato di uscire dal mezzo, ma è stata travolta e schiacciata contro la balaustra. Inutili i soccorsi portati dai sanitari del 118, dai vigili del fuoco di Susa e di Oulx-Salbertrand-Sauze d'Oulx e dai volontari del Soccorso alpino, intervenuti non senza difficoltà sotto il nevischio. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Oulx, a cui spetterà ricostruire la dinamica della tragedia.