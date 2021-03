Un maestro di Oulx per chi cerca di districarsi sul web

Il nome rimanda un po’ al XIX secolo, ma la sostanza è molto moderna, attuale, anzi proiettata al futuro. “Risorgimento digitale” è il titolo scelto dalla Tim per la sua campagna nazionale di alfabetizzazione digitale, lanciata già da alcuni mesi e che nelle prossime settimane vivrà il suo secondo step. E tra i teacher che saranno chiamati e tenere i corsi c’è anche un valsusino. Non di nascita, ma adottato dall’alta valle, dove è uno dei principali animatori culturali attraverso l’associazione ArTeMuDa. Lui è Roberto Micali, 57 anni, informatico, da 30 anni in Tim...

Su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021