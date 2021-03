Villardora: borse di studio per due universitari

Prosegue l’iniziativa che premia con borse di studio gli studenti più meritevoli. L’amministrazione comunale ha consegnato due borse di studio per meriti scolastici agli studenti Marco Perotti e Domiziana Bocina. Marco Perotti è al primo anno del corso di laurea in economia aziendale e management presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano. Invece Domiziana Bocina frequenta il terzo anno del corso di laurea in beni culturali presso l’Università di Torino. I ragazzi sono stati accolti presso la sala consiliare dove il sindaco Savino Moscia, la vicesindaca Norma Tabone e altri consiglieri si sono complimentati per gli ottimi risultati raggiunti negli studi, augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni.

su Luna Nuova di martedì 16 marzo 2021