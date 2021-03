Caselette, incendio Musinè: Canadair all'opera, fiamme intorno a Sant'Abaco

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Sono ricominciate all'alba di stamattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che da ieri pomeriggio tiene nuovamente sotto scacco il monte Musinè tra Almese e Casellette, dove il fuoco è arrivato nei dintorni del santuario di Sant'Abaco. Tutta la zona è avvolta da una densa coltre di fumo prodotta dal rogo. Sul posto sono presenti il funzionario di servizio assieme a due Dos (direttore operazioni spegnimento) a coordinare quattro squadre permanenti e volontarie (circa 25 persone), numerosi anche i volontari delle squadre Aib.

Un Canadair della flotta antincendio nazionale sta effettuando sganci sui due fronti di fiamma. Anche un elicottero in convenzione con la Regione scarica acqua con una "benna" (una sorta di serbatoio in tela) con quasi mille litri. Una linea elettrica di alta tensione è stata isolata dai tecnici società energetica. Al momento non ci sono problemi per la sicurezza delle abitazioni. I fronti di fiamma sono su due versanti, uno all'imbocco della valle di Susa ed uno sulle ultime propaggini della val di Lanzo. Anche un elicottero "Aquila rossa" sta effettuando sganci di circa 9mila litri a "sortita". Più di 300 gli ettari coinvolti dalle fiamme.

