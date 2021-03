Fiamme anche a Susa: preoccupa l'incendio a Coldimosso

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Due incendi, probabilmente provocati dai ceppi incandescenti dei treni in discesa e sospinti dal forte vento, sono divampati tra Gravere e Coldimosso. Sul posto i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e diverse squadre Aib. Quello in zona Gravere è ormai sotto controllo, mentre qualche preoccupazione in più desta il rogo di Coldimosso, sul territorio di Susa, tra l'abitato della frazione e l'ex discarica di Mattie, poiché il fronte è abbastanza esteso e le fiamme si sono sviluppate in un canalone che, sospinte dal vento, tendono a accelerare la loro corsa.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021