Borgone: nuovo look per il municipio, idee in campo per la piazza

Per il palazzo comunale di Borgone si avvicina il giorno del restauro. Se non ci saranno intoppi potrebbero partire nel mese di settembre i lavori di restyling conservativo del municipio, primo step di un progetto più ampio a cui l’amministrazione comunale ha iniziato a guardare concretamente: mettere mano anche a piazza Montabone, con un piano di riqualificazione che punti molto sul verde. Ci sarà tempo per questo, ma la giunta Mele ha già alcune idee che nelle prossime settimane esaminerà con un pool di architetti. Il restauro del palazzo comunale è invece la certezza da cui partire: l’intervento è reso possibile dal recente finanziamento che il Comune ha ricevuto dalla Regione Piemonte sulla legge 18/1984, che ha assegnato 2 milioni...

su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021