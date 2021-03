Caprie apre lo "Sportello della solidarietà"

Nasce a Caprie e Novaretto lo “Sportello della solidarietà”, promosso dal Comune in collaborazione con le rispettive Società Cooperative che operano nel capoluogo e nella frazione. L’iniziativa, in fase di istituzione, decollerà nei prossimi giorni nel pieno della terza ondata dell’emergenza Coronavirus, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e i cittadini messi a dura prova dalla crisi economica provocata dalla pandemia. Chiunque potrà contribuire ad alimentare la cassa con una propria donazione: la base di partenza sarà invece costituita dalla devoluzione di parte dell’indennità del sindaco Gian Andrea Torasso, che nelle scorse settimane ha scelto di destinare a questo scopo l’aumento di “stipendio” deciso nel marzo 2020 a livello nazionale per i primi...

su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021