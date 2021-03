Castagni e olivi, a Venaus parte la campagna di recupero

Castagne e olive. In due parole, la storia dell’agricoltura in Italia. Generazioni sfamate, economie sostenute, una diversificazione di varietà e gusti che non si riscontrano in nessuna altra parte del mondo. Lo sanno bene anche a Venaus, dove stanno cercando da una parte di rilanciare una tradizione millenaria e dall’altra di portare quella che potrebbe rivelarsi un’intuizione felice per il futuro...

Su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021