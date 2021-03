Unione montana: "cantieri di lavoro" per 18 comuni e 26 posti

Prosegue l’esperienza dei “cantieri di lavoro” sotto la regia dell’Unione montana Valle Susa, per un totale di 18 comuni coinvolti fra bassa e alta valle: si tratta di Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caselette, Chiusa San Michele, Mompantero, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, Susa, Vaie, Villardora, Villarfocchiardo, Bardonecchia, Chiomonte, Gravere, Oulx. Il bando è stato pubblicato mercoledì 17 marzo dopo la delibera di giunta approvata martedì 16 e dopo il via libera della Regione Piemonte, che anche quest’anno ha finanziato il progetto dell’Unione montana, piazzatosi al primo posto in graduatoria su un totale di 60 fra comuni e Unioni del Torinese ammessi al contributo. La somma messa a disposizione dalla Regione ammonta a 71mila 324 euro.

L’edizione 2021 dei “cantieri di lavoro” mette sul piatto un totale di 26 posti per persone di età uguale o superiore ai 45 anni, che avranno la possibilità di lavorare, 35 ore settimanali per 130 giornate totali, presso i 18 comuni coinvolti. Il bando è suddiviso in due distinti sottoprogetti. Il primo, con 23 posti disponibili, è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici, valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale presso i comuni aderenti. Il secondo, con tre posti disponibili presso il Comune di Susa, prevede attività da svolgersi nel settore dei beni culturali e artistici.

«I cantieri di lavoro, soprattutto in questo periodo di crisi economica, rappresentano una preziosa risorsa per tante persone che versano in situazioni difficili - spiega il presidente dell’Unione montana Pacifico Banchieri - Questo progetto non vuol rappresentare solo una possibilità di impiego temporaneo, ma soprattutto un’occasione per aprirsi a nuove opportunità». Nel corso del progetto, infatti, il lavoratore sarà anche supportato in percorsi formativi e di orientamento, volti ad individuare le sue competenze specifiche utili all’inserimento nel mondo del lavoro. Tutte le parti del bando sono reperibili sul sito www.unionemontanavallesusa.it e sui canali social dell’Unione, su cui saranno anche pubblicate, novità di quest’anno, le videoistruzioni alla compilazione della domanda di adesione (https://youtu.be/FoUyum0lxBY).

su Luna Nuova di venerdì 19 marzo 2021