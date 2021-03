120 babaciu: in pochi giorni Venaus diventa il paese degli spaventapasseri

Non si è potuto festeggiare tutti insieme, come era previsto, ma si può affermare senza ombra di dubbio che Venaus dopo quella di paese dei presepi possa ora fregiarsi dell’etichetta di paese degli spaventapasseri. Sono lì a testimoniarlo i circa 120 pupazzi che hanno preso vita in tutti gli angoli del paese in queste settimane, su iniziativa della fattoria didattica fantaparco Bim Bum Baaam, che gestisce il doposcuola, e della scuola primaria, subito sposata dall’amministrazione comunale...

Su Luna Nuova di martedì 23 marzo 2021