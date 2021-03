Almese: Michelangelo Mammoliti, il miglior chef dell’anno

Ancora un premio per lo chef stellato Michelangelo Mammoliti, nativo di Giaveno ma cresciuto ad Almese. È stata presentata ufficialmente qualche giorno fa la 16ª edizione della guida di “Identità golose”, presso il blindatissimo Hub internazionale della gastronomia di Milano. Un appuntamento in presenza solo per i protagonisti della giornata, a causa delle restrizioni decise dal governo per fronteggiare il diffondersi della pandemia. Al giovane executive chef del ristorante “La Madernassa” di Guarene, in provincia di Cuneo, che nel 2019 ha conquistato la seconda stella Michelin, è stato assegnato da Acqua Panna e San Pellegrino il premio come miglior chef dell’anno. Questa la motivazione della guida curata da Paolo Marchi: «Piemontese classe 1985, ha...

su Luna Nuova di martedì 23 marzo 2021