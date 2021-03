Buttigliera, la città piange la maestra Rosanna

Ci sono persone che non sono eroi, astronauti o grandi calciatori, ma lasciano un segno nella semplice quotidianità delle loro vite. È il caso della maestra Rosanna Suppo, educatrice delle scuole dell’infanzia buttiglieresi Girandola e ultimamente L’Aquilone, mancata per un tumore mercoledì scorso tra le amorevoli braccia della figlia Erica, nel calore della sua casa ad Almese.

L’annuncio delle morte della maestra Rosanna ha suscitato una grande commozione in tutta la comunità scolastica buttiglierese. Prova ne sono le decine di messaggi di cordoglio apparsi in calce al post su Facebook con cui l’educatrice viene salutata dal Comune...

