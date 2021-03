Acsel, nel 2020 cresce ancora la raccolta differenziata: sfiorato il 65 per cento

Nonostante un 2020 particolarmente complesso, la raccolta differenziata in valle di Susa ha resistito alla pandemia ed ha avuto un ulteriore incremento: ha raggiunto infatti il 64,61 per cento a livello di valle, con un leggero incremento rispetto al 2019. Il bilancio complessivo dello scorso anno è stato diffuso oggi da Acsel, l'azienda consortile che gestisce il servizio in tutti i comuni valsusini. Complessivamente si sono raccolte 48mila 153 tonnellate di materiale, 31mila 113 tonnellate di materiali avviati a riciclo e 17mila 39 tonnellate di rifiuto indifferenziato. Un buon risultato considerate le difficoltà legate all’emergenza sanitaria purtroppo ancora in atto, che hanno sottratto molti flussi al riciclo di materia imponendone l’inserimento nell’indifferenziato per tutte le utenze con positivi o persone in quarantena.

Un ottimo risultato si è ottenuto dal compostaggio domestico, con un incremento di circa 100 tonnellate di materiale autorecuperato dalle famiglie (+10,66 per cento rispetto al 2019), che quindi non è diventato un rifiuto. La carta è incrementata di 34 tonnellate, il vetro di 175, la plastica di 77 e gli ingombranti a recupero di 50. L’insieme di tutti i comuni della valle di Susa è dunque ormai vicinissimo al 65 per cento, con obiettivi ancora più ambiziosi per i prossimi anni. «Si ringrazia tutta la popolazione - dichiara il direttore generale di Acsel spa, Marco Avondetto - per l’impegno e l’attenzione costante alla differenziazione dei rifiuti nonostante la criticità del periodo, dove molto spesso le priorità erano altre; grazie al mantenimento da parte di tutti delle buone pratiche, si è riusciti ad ottenere questi soddisfacenti risultati di raccolta differenziata».

«Sommando i vantaggi ecologici del riciclo dei materiali della raccolta differenziata della valle di Susa del 2020 - afferma il presidente di Acsel spa, Alessio Ciacci- è stata evitata l'immissione di oltre 16 mila tonnellate di Co2 nell’ambiente: inoltre sono stati conseguiti un risparmio idrico di oltre 2 miliardi di litri, pari al consumo annuo medio di una comunità di quasi 24mila cittadini, e il mancato abbattimento di oltre 70mila 340 alberi. Sono buoni risultati, che possono essere ulteriormente migliorati e che hanno permesso di raggiungere grandi benefici a livello ambientale. È fondamentale proseguire su questa strada, cercando anche di migliorare la qualità di quanto si introduce nei vari contenitori». Sul sito internet aziendale www.acselspa.it è possibile trovare i dati complessivi della raccolta rifiuti e tutte le informazioni utili per differenziare correttamente i vari materiali. È possibile contattare l’azienda sia attraverso il numero verde 800/ 497052, sia al numero telefono 011/ 9342978.