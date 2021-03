Condove: fiamme sulla montagna tra Gazzina e le Cordole, incendio domato

È stato domato definitivamente nel tardo pomeriggio di oggi l'incendio che si è sviluppato poco prima delle 16 sopra Mocchie, tra le borgate Gazzina, Gagnor e Cordole, sulla montagna di Condove. Il fronte di fuoco, dopo aver interessati rovi e arbusti, si è spinto nel pieno della pietraia lungo la strada provinciale 200 di Mocchie, nella zona all'altezza del ponticello da dove si dirama la carrozzabile per il Colombardo: si tratta grossomodo dello stesso punto dove si era già verificato un altro rogo qualche tempo fa. L'incendio si è sviluppato a mezza costa, lontano dalle abitazioni, a monte della provinciale: una zona impervia, distante anche dalla strada e quindi pressoché impossibile da raggiungere per i soccorritori con i loro mezzi. Per questo motivo si è optato per far intervenire l'elicottero, che con vari getti d'acqua dall'alto ha consentito di contenere il fronte e di spegnere le fiamme prima che facesse buio. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e il Dos giunto dal comando di Torino, oltre a numerose squadre Aib che sono tuttora sul posto per ultimare le operazioni di bonifica e monitorare che non ci siano più focolai attivi.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 26 marzo 2021