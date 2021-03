Bessen Haut: dopo il rogo, raccolta fondi per la giovane margara

Una sistemazione l’ha trovata e la stalla, costruita al di fuori della borgata, non è stata toccata delle fiamme, ma Michela Blandino, giovanissima margara e produttrice del celebre “Plaisentif”, il formaggio delle viole, ha visto il proprio laboratorio e il proprio punto vendita andare in fumo nell terribe incendio che ha semidistrutto tre baite nella notte fra venerdì e sabato scorso a Bessen Haut. Così l’Associazione Plaisentif, che raduna tutti i produttori del formaggio delle viole della val Chisone e dell’alta val Susa, è vicino a Michela Blandino, la sua socia più giovane. e per dimostrarlo ha messo a disposizione il proprio conto corrente bancario per chi volesse fare un’offerta per permette alla giovane di margara di ricostruire il proprio laboratorio. Chiunque voglia aiutare Michela, può dare un contributo tramite l’associazione al seguente codice Iban: IT21F0306909606100000114298 (intestato all’Associazione Plaisentif) mettendo nella causale “Per Michela”...

Su Luna Nuova di venerdì 26 marzo 2021