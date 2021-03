Dare "Priorità alla scuola": sabato la protesta sbarca a Caprie

“Priorità alla scuola”, lo sciopero contro la didattica a distanza che oggi vedrà mobilitarsi decine di città in tutta Italia, vivrà sabato 27 marzo un’appendice anche a Caprie: la manifestazione si terrà domani mattina dalle 11 alle 12 in piazza Martiri della Libertà, davanti alla scuola primaria. L’iniziativa è promossa da un comitato spontaneo di genitori per prendere posizione contro la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado decisa dal governo a partire da lunedì 15, per contenere la terza ondata dell’emergenza Covid in tutte le regioni in “zona rossa” come il Piemonte: il governo sta ora valutando la possibilità di riaprire le scuole dopo Pasqua almeno fino alla prima media, anche nelle “zone rosse”, ma resta un’ipotesi ancora tutta da confermare...

su Luna Nuova di venerdì 26 marzo 2021