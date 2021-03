Stasera alla Sacra di San Michele la Via Crucis dei giovani con Nosiglia

Sarà la Sacra di San Michele ad ospitare stasera, venerdì 26 marzo, alle 21, la Via Crucis con i giovani guidata da monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e amministratore apostolico della diocesi di Susa. «Il tuo amore è per sempre» sarà l'intonazione del messaggio che arriverà dall'appuntamento di stasera, inteso come momento di preparazione alla contemplazione on-line della Sindone prevista per il Sabato Santo. Sarà una Via Crucis speciale per tante ragioni. La prima riguarda appunto il luogo di eccezionale bellezza e di altissimo significato spirituale qual è la Sacra di San Michele, simbolo della Regione Piemonte, ideale ponte di congiunzione tra le due diocesi affidate a monsignor Nosiglia, Torino e Susa.

Sono tuttavia profondamente diverse le condizioni di partecipazione, imposte dalle misure di prevenzione dalla pandemia. L’appuntamento era previsto in presenza, con i giovani delle due diocesi: sarà invece on-line, trasmesso attraverso i canali social delle due diocesi, dalle pagine facebook e sui canali youtube @upgtorino e @sindoneofficial. La Via Crucis, presieduta dall’arcivescovo, sarà animata da una rappresentanza dei giovani della Consulta diocesana di Torino e della diocesi di Susa. Dopo i quattro venerdì di quaresima con la preghiera di Taizé in cattedrale e il triduo dedicato agli educatori per la solennità di San Giuseppe nell’anno a lui dedicato, la Via Crucis alla Sacra di San Michele rappresenterà dunque un’ulteriore tappa verso la Pasqua.