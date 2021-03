Incidente a Venaus: auto esce fuori strada

È stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso l'uomo di Novalesa che oggi intorno alle 18,30 a Venaus, nei pressi del bivio per la località Parore, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il conducente, al volante della sua Fiat Panda, ha fatto tutto da solo: per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo ed è uscito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Susa e i vigili del fuoco di Susa.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021