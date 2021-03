Addio Beppe, il Nonno No Tav di Susa

Un uomo all’apparenza minuto, chino sotto il peso degli anni. Ma in realtà dalla grande tempra. Un combattente nato, che ha partecipato, sempre in modo deciso ma pacifico, a tutte le battaglie del movimento No Tav negli ultimi 30 anni. Giuseppe Di Bartolomeo, per tutti “Nonno Beppe” nel movimento No Tav, si è spento nella serata di domenica all’età di 93 anni...

Su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021