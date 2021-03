Bardonecchia, raccolti 2mila euro per l'Africa con le uova solidali

La “Lotteria delle Uova di Pasqua 2021”, organizzata dalle volontarie del gruppo Caritas della parrocchia di Sant’Ippolito, grazie al rinnovato sostegno e sensibilità dei commercianti e di alcuni privati che hanno messo in palio sessantatré uova pasquali artigianali e confezionate, e alla sensibilità di coloro che hanno acquistato i biglietti, ha permesso di raccogliere 2mila euro, destinati a sostenere una vecchia struttura scolastica ad Asrama in Togo, il centro infantile Mae Hleanna a Boquiço in Mozambico, e supportare le necessità locali...

Su Luna Nuova di martedì 30 marzo 2021