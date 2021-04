Condove: se a qualcuno dava fastidio, il sax di Brando può ancor suonare

L’indignazione condovese alla fine ha vinto e Mauro Brando potrà continuare ad allietare il mercato del mercoledì mattina, con buona pace degli ambulanti a cui la sua musica dà tanto fastidio. Quella andata in scena nei giorni scorsi a Condove sembra una storia d’altri tempi, ma a ben vedere è un’attualissima storia da “zona rossa”, figlia del clima di esasperazione che accompagna un po’ tutti noi dopo oltre un anno di restrizioni causa Covid. C’è però chi apprezza un gesto fatto con spirito comunitario, per contribuire a tenere un po’ su il morale delle persone, e chi invece non solo non apprezza, ma non fa nulla per nasconderlo. Tanto da recarsi dai carabinieri a chiedere che la musica si interrompa. Riavvolgiamo il nastro. Già nel primo lockdown della...

su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021