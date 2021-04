Villardora: la fibra ottica è diventata realtà

Via alla fibra ottica. La fibra è già disponibile sul territorio comunale, che può quindi beneficiare di una infrastruttura che abilita velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. I lavori sono stati realizzati da “Open fiber”, la società concessionaria del bando pubblico di “Infratel” per la copertura delle aree bianche nella Regione Piemonte, che ha dotato il territorio comunale di una rete in modalità Ftth (“Fiber To The Home” ossia fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione. L’opera, finanziata con fondi pubblici (europei, statali e provinciali), rimarrà di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni. Sono oltre 1600 le unità immobiliari cablate attraverso...

su Luna Nuova di venerdì 2 aprile 2021