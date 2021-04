Chiusa S.Michele: incendio boschivo in località Ancarlino

Poco prima delle 13 è divampato un incendio boschivo sulla montagna di Chiusa San Michele, nella zona conosciuta come Ancarlino, poco a monte della chiesa parrocchiale. Sul posto, per domare le fiamme, stanno operando i vigili del fuoco di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e le squadre Aib di Chiusa San Michele, Condove, Caprie, Bussoleno, Almese e Sant'Ambrogio: una densa colonna di fumo si è alzata dal versante, ben visibile dalla statale 25, e si è via via spinta in direzione Vaie. È molto probabile l'origine dolosa: il rogo, alimentato dal forte vento che è tornato a soffiare sulla bassa valle, sta infatti interessando una zona piuttosto impervia, fortunatamente lontana dalle abitazioni ma difficilmente raggiungibile a piedi dai soccorritori. Per questo motivo è previsto, a breve, l'intervento dell'elicottero della Regione, che con getti d'acqua dall'alto dovrebbe contribuire a spegnere definitivamente il fronte di fuoco.

