Condove: fiamme a ridosso delle case di via Conte Verde

Dopo quello di ieri pomeriggio a Chiusa San Michele, un nuovo incendio boschivo è divampato in bassa valle di Susa: il rogo sta interessando la montagna di Condove nella zona verso il confine con Caprie, in direzione della Mura. Le fiamme sono a ridosso delle abitazioni arroccate lungo via Conte Verde, tenute a debita distanza dai soccorritori: sul posto stanno operando i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e numerose squadre Aib. La situazione è al momento sotto controllo ma dal versante si alza una densa colonna di fumo, visibile anche dalle due strade statali.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021