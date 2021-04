Giaveno, per la Croce rossa il 2020 è stato l’anno della resilienza

Il 2020 «è stato un anno strano, con i volontari impegnati in modo molto responsabile e attento alle richieste della comunità. Non si sono sottratti per paura dalle attività dell’associazione, anzi si sono messi in gioco creando nuove modalità per soddisfare le esigenze del territorio». Così il presidente della Croce rossa cittadina Gabriele Donvito commenta l’anno orribile della pandemia...

Su Luna Nuova di venerdì 9 Aprile 2021

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!