Oulx: cercasi alternativa dopo lo sgombero dell'ex casa cantoniera

Dopo lo sgombero della Casa Cantoniera, è il momento di costruire un’alternativa. Per questo l’altro giorno si è tenuto un tavolo di confronto con il vescovo di Susa Cesare Nosiglia e gli attori coinvolti nell’assistenza ai migranti al confine con la Francia. Del resto lo sgombero della Casa Cantoniera occupata dai migranti lo aveva reso necessario. La struttura da parte sua rispondeva a un bisogno di assistenza e di aiuto, per quanto non fosse una realtà non certo esente da contraddizioni e in una certa misura conflittuale...

Su Luna Nuova di venerdì 9 aprile 2021