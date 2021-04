Pavaglione, una semplice storia di montagna

All’inizio voleva soltanto essere un semplice depliant illustrativo, ma alla fine “Pavaglione, una borgata di montagna”, scritto da Maria Elisa Borgis per i tipi del “Graffio”, si è trasformato in una vero e proprio volume sulla borgata alpina di Chianocco. L’autrice, insegnante di lettere in pensione, bussolenese di Calusetto ma con saldi legami con la montagna chianocchina, d’altronde ha alle spalle il puntiglioso lavoro sulla Resistenza in valle di Susa, che da poco ha avuto l’onore di una ristampa, quindi chi la conosce sapeva che una volta prese, ormai idealmente, carta e penna, ne sarebbe venuto fuori molto più di un semplice depliant...

Su Luna Nuova di venerdì 9 aprile 2021