I sindaci No Tav contro il nuovo autoporto: sabato 17 manifestazione statica

I sindaci No Tav scendono in campo contro la costruzione del nuovo autoporto di San Didero in vista dell'avvio del lavori di recinzione dell'area, dato da molti ormai per prossimo: la proposta arriva dalle amministrazioni comunali di San Didero e Bruzolo, che in modo congiunto hanno deciso di organizzare sabato 17 aprile, con inizio alle 15, una manifestazione statica in località Baraccone, nel parcheggio pubblico di proprietà comunale lungo la statale 25, da dove poi si accede al presidio No Tav allestito tra i ruderi del vecchio "autoporto fantasma".

La proposta è stata estesa all'Unione montana Valle Susa e a tutti i sindaci, invitati a partecipare in fascia tricolore: saranno presenti anche i tecnici della commissione Tav dell'Unione, disponibili a fornire informazioni sul progetto. La manifestazione, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, è già stata autorizzata dalla questura di Torino: sarà dunque possibile parteciparvi provvisti di autocertificazione. Nelle prossime settimane, non appena saranno cessate le maggiori restrizioni anti-Covid, i comuni di San Didero e Bruzolo intendono inoltre convocare un consiglio comunale aperto al Baraccone: la proposta è stata condivisa dall'Unione montana, che contestualmente convocherà anche la sua assemblea consiliare.

