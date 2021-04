Città metropolitana: asfaltature in molti comuni

Anche diversi comuni valsusini sono interessati dal piano di nuove asfaltature promosso dalla Città metropolitana sulle strade di sua competenza. I lavori per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, appaltati dalla Direzione Viabilità 2 dell’ente, sono iniziati da circa due settimane e inseriti in un appalto da 2 milioni 500mila euro. Si è data priorità ai tratti che saranno interessati dal passaggio della 2a tappa del Giro d’Italia Stupinigi-Novara, prevista per il 9 maggio: ad oggi sono già stati realizzati oltre 5 km di nuovi tappeti sulle Sp 128 e Sp 122 (circonvallazione di Chieri) e oltre 2,5 km sulle Sp 140 e Sp 142-dir. 1 nel Comune di Candiolo. Nei prossimi giorni si procederà alla tracciatura della segnaletica orizzontale. Nelle prossime settimane sono invece previste bitumature in molti altri comuni del Torinese tra cui Bussoleno, Meana, Caselette, Rubiana, Moncenisio, San Didero, Sant’Ambrogio e Giaveno, per un totale di oltre 250mila metri quadrati di nuovi tappeti (circa 35 km).

su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021