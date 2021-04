Erba nuova, con l'elicottero, per la Comba delle foglie

Sono ormai trascorsi tre anni e mezzo da quell’ottobre 2017 in cui la montagna bussolenese, e poi quella di Mompantero, prese fuoco e bruciò per un’intera settimana, prima di scavallare i pascoli sotto il Palon e trovare facile innesco nelle pinete del Trucco, alle falde del Rocciamelone. Furono giorni terribili per la montagna simbolo della valle, ma anche per quella bussolenese, che vide andare in fumo ettari di faggeta, di roverella e di pascoli. Ma a differenza di Mompantero, quelle fiamme hanno continuato a fare male anche a distanza di mesi...

Su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021