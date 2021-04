S.Antonino: è scontro sul tracciato della Ciclovia lungo il Cantarana

Via libera non senza polemiche, come largamente prevedibile, al progetto definitivo del 1° lotto B della Ciclovia Francigena proposto dall’Unione montana Valle Susa, con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e la contestuale adozione di una variante al Piano regolatore per consentire gli espropri di alcuni terreni. Il nodo del contendere, nel consiglio comunale di mercoledì 7 aprile, non è stata la Ciclovia in sé, opera sulla cui importanza maggioranza e opposizione sono concordi, ma il suo tracciato, che secondo la minoranza non garantirebbe le necessarie ricadute economiche e turistiche per lo sviluppo di Sant’Antonino. Motivo per cui l’Unione democratica ha votato contro. Nella sua introduzione, la sindaca Susanna Preacco ha...

su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021