S.Antonino, scuola estiva alternativa: la media partecipa al bando

di MARCO GIAVELLI

Non vuole essere concepito come un proseguimento della scuola “tout court” nel mese di luglio, ma come un’opportunità formativa e aggregativa in più da offrire ai ragazzi che tra l’autunno e la primavera hanno dovuto nuovamente ricorrere alla didattica a distanza a causa dell’emergenza Covid. L’Istituto comprensivo Centopassi di Sant’Antonino, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha partecipato al bando della Regione Piemonte per il cosiddetto “Patto di comunità”: in concreto, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, è previsto nelle prime tre settimane del mese di luglio un calendario di proposte non strettamente curricolari, ma più legate ad attività di laboratorio o sportive, che saranno gestite direttamente dagli insegnanti che si renderanno disponibili oppure da alcune associazioni del territorio coinvolte dal Comune.

La domanda è stata presentata entro la scadenza del 29 marzo ed è ora in attesa di sapere se verrà finanziata: ne ha dato notizia la sindaca Susanna Preacco durante il consiglio comunale di mercoledì 7 aprile. «Il progetto prevede quattro ore al giorno nelle prime tre settimane del mese di luglio - ha spiegato la prima cittadina - qualora il progetto non fosse finanziato, come amministrazione comunale lavoreremo comunque per proporre qualche attività specifica ai ragazzi della secondaria, che con la didattica a distanza hanno perso tante occasioni di socialità. Ci stiamo inoltre attivando per la preparazione del centro estivo, che però sarà rivolto solo ai bambini dell’infanzia e della primaria».

su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021