Sul Tav una lunga «resa dei conti»: la firma Oscar Margaira

Con un libro di 230 pagine il villardorese Oscar Margaira, da sempre attivista No Tav, torna a raccontare il movimento che da 30 anni si oppone al treno veloce: dopo “Adesso o mai più” e “Una bella storia” arriva “Tav. La resa dei conti”. È il terzo libro scritto da Margaira, ex assessore e consigliere comunale, nonché a inizio anni 2000 assessore dell’allora Comunità montana bassa valle, e nasce dalla necessità di mettere in fila i pensieri e ricostruire la verità del movimento intorno alla questione della linea Torino-Lione. «Il libro è in produzione (uscirà tra 20 giorni, ndr) - spiega l’autore - Lo sto autoproducendo per farlo arrivare nelle case delle persone con Internet. È importante tenere i prezzi bassi: i soldi che ricaverò li girerò al movimento No Tav...

su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021