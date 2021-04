Avigliana, il 5 per mille al servizio trasporto

Con il loro 5 per mille, gli aviglianesi possono dare un aiuto concreto ai concittadini che hanno difficoltà motorie. Lo spera l’amministrazione, che ha lanciato una raccolta fondi puntando proprio alla possibilità che i contribuenti hanno di destinare il proprio 5 per mille ai Comuni. Quello raccolto dal Comune di Avigliana verrà destinato a sovvenzionare il trasporto ai luoghi di cura di persone disabili, anziani e infermi. «I soldi per il servizio trasporto sono già presenti sul bilancio comunale, ma raccogliendo fondi attraverso il 5 per mille per questo servizio, potremmo liberare risorse da impegnare per altri progetti legati alle politiche sociali», spiega l’assessore alle politiche sociali Enrico Tavan...

