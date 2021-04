Vaccini bis: a Susa apre il punto di inoculazione dell'autoporto

di CLAUDIO ROVERE

Proprio nei giorni della visita in Piemonte del generale Francesco Figliuolo, commissario nazionale per l’emergenza Covid, la campagna vaccinale entra in una fase di accelerazione nel numero di sedi e orari di accesso da parte dei cittadini. A seguito della maggior disponibilità delle dosi di vaccino, la direzione generale dell’Asl To3 e del Distretto val Susa e val Sangone hanno intensificato l’attività di vaccinazioni nelle sedi presenti sul territorio. Susa raddoppia il centro vaccinale affiancando alla sede presente in ospedale il punto “Drive Through” in località Autoporto. Fortemente voluto dall’amministrazione il “Drive Through” è attivo da alcuni mesi per l’attività dei tamponi molecolari e antigenici e di recente sono già state effettuate le prime sedute di vaccinazioni dedicate ai pazienti domiciliari trasportabili.

«La sede all’autoporto risulta particolarmente favorevole per la facilità di accesso dalle due strade statali e dall’autostrada, che la rende raggiungibile anche dai Comuni limitrofi - spiega il sindaco Piero Genovese - L’intera area è in concessione alla Consepi e utilizzata per il Centro di guida sicura MotorOasi Piemonte. Un’altra caratteristica particolarmente apprezzata è la stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche, soggetti privati e organizzazioni di volontariato che collaborano tra loro all’iniziativa che vede coinvolte l’Asl To3, la Città di Susa, la Consepi, Sitaf e la Croce Rossa Italiana comitato locale di Susa. Ritengo doveroso ringraziare tutti i soggetti coinvolti, in particolare il dottor Altamura, amministratore unico di Consepi, che ha aderito con entusiasmo fin dall’inizio alla richiesta di disponibilità dell’area, e i volontari della Croce Rossa che oltre ad occuparsi del supporto logistico durante le sedute vaccinali e dei tamponi svolgono una funzione molto importante di accompagnamento dai comuni vicini delle persone in difficoltà a raggiungere l’area con mezzi propri». E il nuovo hub vaccinale è un ulteriore step di un progetto ambizioso, ma che ha bisogno della collaborazione di tutti per andare in porto.

«Solo attraverso un intenso lavoro di rete e supportando come amministrazioni comunali l’attività svolta dalle Asl nelle proprie sedi e con i propri operatori si riuscirà a raggiungere l’obiettivo di vaccinare entro l’estate un’ampia percentuale di popolazione - aggiunge Genovese - Come amministrazione siamo fortemente impegnati in tal senso e in previsione dell’ulteriore incremento del numero di vaccinazioni ci stiamo muovendo su più fronti per fornire il nostro sostegno». Nel frattempo sono state potenziate anche le sedute di vaccinazioni anche all’interno dell’ospedale di Susa che aumentano sia giorni e orari di apertura, sia il numero di persone convocate. «Anche in ambito ospedaliero risulta importante e apprezzato il ruolo di supporto all’accoglienza e di orientamento delle persone svolto dai volontari della Croce Rossa e del Comitato a difesa dell’ospedale e dei servizi territoriali», chiude il primo cittadino segusino.

Su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021