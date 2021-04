Zone 30: partiti i cantieri ad Almese

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di realizzazione delle opere legate alla prima fase del progetto “Zone 30”, promosso dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune. Si tratta di una serie di interventi di restyling, che di fatto vanno a sanare o migliorare una serie di punti critici. Il primo lotto, attualmente in corso, prevede la realizzazione di un marciapiede lungo via Avigliana da via Dora fino ad oltre via della Michela. Successivamente si procederà a ridefinire l’innesto tra via Avigliana e via della Michela, con la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato...

Su Luna Nuova di venerdì 16 aprile 2021