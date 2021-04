Caprie: esce fuori strada, due feriti estratti dalle lamiere

Grave incidente questa mattina intorno alle 11 a Caprie, lungo l'ex statale 24 del Monginevro, all'altezza di Novaretto: per cause ancora in fase di accertamento, una vettura che stava viaggiando in direzione Susa è uscita di strada ed è finita nel fossato adiacente la carreggiata in direzione Torino. A bordo c'erano due persone, di cui un minore: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per circa un'ora per riuscire ad estrarle fortunatamente vive dalle lamiere dell'automobile, ormai irriconoscibile poiché ho dovuto essere tagliata in più parti con le cesoie salvavita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Condove, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, due volontari Aib di Condove e Villarfocchiardo, che hanno dato una mano nella gestione della viabilità, e l'elisoccorso, che con due viaggi ha trasportato i feriti all'ospedale Cto di Torino.

