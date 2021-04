Avigliana, un Galilei a prova di terremoto

Iniziati a metà marzo in modo invisibile, nei locali interrati, i lavori di adeguamento antisismico alla scuola superiore Galileo Galilei dovrebbero terminare tra fine marzo e inizio aprile 2022. Si tratta di opere strutturali per l’adeguamento normativo, sismico e per il miglioramento energetico, finanziati da Città metropolitana per un importo complessivo di 2,2 milioni di euro...

Su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021

