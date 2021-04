"Rotta Balcanica" e due video on-line per il 25 Aprile del Filmfest

Anche quest’anno il Valsusa Filmfest, nell’impossibilità di svolgere il programma della 25ª edizione del festival a causa dell’emergenza Covid-19, celebra il 25 Aprile con tre iniziative, una in presenza e due on-line: l’evento in presenza si intitola “La Rotta Balcanica da Trieste alla Valle di Susa”, i video in streaming sono quelli della raccolta #quarantenabellaciao e del documentario “Mai tardi, la Resistenza in valle di Susa” di Armando Ceste e Chiara Sasso. L’appuntamento in presenza è per sabato 24 aprile a Bussoleno, dalle 15,30 all’esterno del salone polivalente di via Walter Fontan 103: all’incontro parteciperanno Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir dell’associazione Linea D’Ombra di Trieste e Gianfranco Schiavone dell’Associazione...

su Luna Nuova di martedì 20 aprile 2021