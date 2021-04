Addio Fulvio Carnino: Vaie piange l’idraulico e fondatore Aib

Fulvio Carnino era uno di quei volti conosciuti un po’ da tutti, a Vaie soprattutto, ma anche a Sant’Antonino, dove abitava da alcuni anni. «Uno di quei personaggi difficili da sostituire per le nostre piccole comunità: un uomo di cui sentiremo certamente la mancanza». Lo ricorda così il sindaco di Vaie, Enzo Merini, dopo il dramma che nel tardo pomeriggio di venerdì 16 aprile se l’è portato via, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano: Carnino si trovava a Sant’Antonino, in piazza Don Cantore, nei pressi della Società Cooperativa, quando all’improvviso si è accasciato al suolo. Un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo: inutile ogni tentativo di soccorrerlo. Aveva 69 anni: il funerale è stato celebrato mercoledì 21 in forma privata al tempio crematorio...

su Luna Nuova di venerdì 23 aprile 2021