Condove: fiamme ieri sera nel deposito di una ditta edile

Ci sono volute un paio d'ore, ieri sera, per domare l'incendio divampato poco dopo le 23 in via Massimo D'Azeglio, a Condove, all'interno di un deposito aperto di una ditta edile, alle spalle dell'ex Vertek ora Magnetto Wheels: sono stati divorati dal rogo vari materiali di legno, travi e assette. Le fiamme, piuttosto alte, erano visibili anche dalla statale 25. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino con quattro automezzi, oltre ai carabinieri della stazione di Condove, che ora indagano sulle cause dell'incendio. Il tempestivo soccorso dei pompieri ha consentito di circoscrivere le fiamme in breve tempo, procedendo poi con la bonifica all'interno del deposito.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021