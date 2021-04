Avigliana, Giornata della Terra: la salute del mondo è nelle mani dei bimbi

Anche le scuole dell’infanzia cittadine hanno aderito alla “Giornata mondiale della Terra” promossa da Earthday.org. «La scuola dell’infanzia è sicuramente il terreno più fertile per far crescere una coscienza ecologica e per avviare un percorso che vede il bambino protagonista attivo», dicono le insegnanti.

I volontari della città invece venerdì hanno raccolto un bottino tristemente enorme. In occasione della “Giornata mondiale della Terra” si sono rimboccati le maniche per raccogliere la spazzatura abbandonata in giro dai soliti vandali ambientali...

Su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021

